Isola dei Famosi | Cristina Scuccia | l' ex fidanzato rompe il silenzio

Marina La Rosa, ex concorrente del primissimo Grande Fratello e successivamente dell'Famosi, ha criticato il reality show e alcunisuoi partecipanti su Twitter durante la diretta della trasmissione. Marina ha preso di mira il giornalista e conduttore televisivo ...... sull'di Djerba nel sud del paese. L'uomo aveva già ucciso poche ore prima un collega, ... Due pellegrini ebrei sono rimasti vittimeproiettili e quattro passanti sono stati feriti. L'ultima ...Le autorità non ipotizzano un attacco terroristico Secondo una prima ricostruzionefatti, un membro della Guardia nazionale in forza presso il centro navale dell'ha ucciso un suo collega ...

Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo svela un retroscena: «Me lo dicono gli autori di farlo» leggo.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il lending crowdfunding immobiliare apre la possibilità di investire nel settore anche ai piccoli risparmiatori, con guadagni decisamente interessati, grazie a Recrowd, piattaforma leader in Italia pe ...