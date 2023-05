Isola dei Famosi | Alvin “ribaltato” dal manager di un naufrago | “Ti metti in competizione con la regina Ilary Blasi”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Andrea Di Carlo, agente di Gian Maria Sainato, si è scagliato contro, opinionista della 17esima edizione de L’dei. Ma cosa è successo? Andiamo a vedere il suo sfogo social.dei” daldi unCaro, ma invece di stare incon la, perché... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il tempo sull'Famosi scorre velocemente e le scorie e i dissapori tra naufraghi aumentano sempre di più. E così, nell'ultima puuntata del programma condotto da Ilary Blasi , Fiore Argento ha attaccato ...Crisi tra Simone Rugiati e Claudia Motta Le voci su una presunta maretta tra lo chef e la ex concorrente dell'Famosi si rincorrono in queste ore e anche con un certo stupore, considerato che solo qualche giorno fa lui aveva dedicato un romantico post alla compagna. 'Il mio angioletto è volato sugli ...Andrea Di Carlo , agente di Gian Maria Sainato , si è scagliato contro Alvin , opinionista della 17esima edizione de L'Famosi . Ma cosa è successo Andiamo a vedere il suo sfogo social.Famosi, Alvin "ribaltato" dal manager di un naufrago Caro Alvin, ma invece di stare in competizione con la regina ...

Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo svela un retroscena: «Me lo dicono gli autori di farlo» leggo.it

Il tempo sull'Isola dei Famosi scorre velocemente e le scorie e i dissapori tra naufraghi aumentano sempre di più. E così, nell'ultima puuntata del programma condotto da ...All'Isola dei Famosi le sorprese non mancano mai. Nella quarta puntata gli autori si sono superati regalando a Paolo Noise e Marco Mazzoli ciò che desideravano dall'inizio della loro vita da naufraghi ...