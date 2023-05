Isola dei Famosi 2023 | Vladimir Luxuria non convince | “Accanimento e commenti inutili”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Non c’è dubbio che la conduzione della nuova edizione dell’deistia lasciando molto a desiderare. I due opinionisti sembrano in grosse difficoltà in quanto la superficialità appare l’unica caratteristica dei loro discorsi. Enrico Papi, dopo essersi scontrato con gli autori per la sua esuberanza, prova a commentare a furor di popolo ma senza successo. Peggio ancorache, secondo molti, avrebbe avuto un “downgrade” davvero imbarazzante.dei: pioggia di critiche perSe Enrico Papi ha fatto discutere per la sua esuberanza che ha messo in ombra persino la conduttrice nelle prime puntate, non si può dire chese la stia cavando meglio in questo inizio di ...