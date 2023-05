Isola | Cecchi Paone e il ‘Ciambella gate’ | la confessione a Ilary Blasi «Non lo farò più» Rabbia sui social

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Durante la quarta puntata de “L’dei Famosi”, Alessandroha prima mostrato il suo lato ribelle minacciando di lasciare lo show se costretto a giocare in solitaria e diviso dal suo fidanzato Simone Antolini, poi ha fatto una. Il Ciambella gate diDurante la notte, infatti, ha rivelato di aver mangiato una ciambella e del caffè zuccherato, violando così il regolamento del programma. L’infermiera che gli ha portato il cibo, l’aveva incontrata in ospedale, dove gli autori lo avevano fatto entrare come accompagnatore di Simone, ricoverato per un controllo medico.si è scusato e ha promesso di non mangiare nulla per un giorno se dovesse rientrare in gioco ...