(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato dihaun uomo che ha primato diun agente ad un posto di blocco e poi provato ache lo stavano interrogando nei locali del commissariato isolano. La vicenda rocambolesca è iniziata nel pomeriggio quando ad un posto di blocco a Casamicciola ihanno notato l’uomo alla guida di uno scooter: questi alla vista degli agenti ha accelerato per sfuggire al controllo e non si è neppure fermato all’alt anzi, hato diun agente facendolo cadere a terra e riuscendo a darsi alla fuga. Poco dopo però l’uomo, undi Forio già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato in un bar di Lacco Ameno, ...

Fugge all' alt della polizia edi investire un agente. È successo ieri pomeriggio a Casamicciola Terme , dove i poliziotti del Commissariato dihanno arrestato un 27enne di Forio per lesioni, resistenza a pubblico ...Armato di pistola, ruba una bici elettrica in un appartamento a, poila fuga in traghetto ma i carabinieri lo arrestano. In manette è finito un 55enne che si è introdotto in un appartamento in pieno giorno. Ha portato via una bici elettrica, ci è ...I militari dell'aliquota radiomobile dilo hanno fermato poco prima che salisse a bordo. Nei pantaloni una pistola giocattolo semiautomatica, senza tappo rosso, modificata per sparare colpi ...

Ischia, tenta di investire e poi corrompere i poliziotti: arrestato 27enne anteprima24.it

Fugge all'alt della polizia e tenta di investire un agente. È successo ieri pomeriggio a Casamicciola Terme, dove i poliziotti del Commissariato di Ischia hanno arrestato un 27enne ...Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via dottore Tommaso Morgera a ...