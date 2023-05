(Di mercoledì 10 maggio 2023) Simoneè stato intercettato da Prime Video dopo Milan-Inter, semifinale d’andata di Champions League. Calma e soddisfazione del mister dopo lo 0-2 ALTRO SFORZO ?soddisfatto ma predica calma: «Abbiamo fatto un primo tempo straordinario, potevamo fare più di due gol. Siamo in vantaggio, ora giocheremo col nostro pubblico, dobbiamo fare un grande sforzo per realizzare un sogno. Inter lucida, hanno coperto ogni centimetro del campo. Così si fanno le prestazioni, ciun pezzo. Gestione? Tra 72 ore abbiamo una partita importantissima contro il Sassuolo, dobbiamo reagire e recuperare mentalmente e fisicamente. Qualche giocatore è, ma dobbiamo arrivarci nel migliore dei modi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

C'è poi il capitolo. Venticinque giorni fa usciva da San Siro sotto il peso dell'undicesima ...ancora un tempo al match con il Milan, altre quattro giornate per sigillare un posto nella ......possibile finalista di Champions e quando tutti hanno cominciato a sparare a forza zero su... Glila sfrontata sicurezza di Ibrahimovic. Agli ottavi ha affrontato un avversario fra i più ...Qualche buono spunto in velocità ma glila giocata che può determinare. (dal 13' st Origi 6,5:...consecutivo e dà l'impressione di non riuscire a prendere le contromisure alle mosse di

Inzaghi: «Ci manca ancora un pezzo! Qualcuno uscito acciaccato» Inter-News.it

A margine della sfida contro il Milan, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Prime . “Potevamo fare più dei due gol, ma adesso sappiamo che dobbiamo fare ancora un grandiss ...Ottavo minuto, primo giro dalla bandierina per l'Inter. La regia stacca su Nole Djokovic, seduto al fianco di Andriy Shevchenko in tribuna, quasi profeticamente. Il cross di Hakan ...