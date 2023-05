Internazionali d’Italia | chi può fermare Carlos Alcaraz? Se ci sono rivali | a Roma battano un colpo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Chi può battere? È la domanda che tutti si pongono tra i viali alberati del Foro Italico in vista degliche prendono il via mercoledì 10 maggio (la prima edizione in assoluto con un calendario lungo 12 giorni). Un interrogativo attualmente senza risposta precisa, specialmente dopo l’ultimo Masters 1000 di Madrid. Nel torneo di casa il 19enne spagnolo ha dominato e anche aparte nettamente favorito, senza che si vedano all’orizzonte, sulla carta,capaci di fermarlo. Nemmeno Novak Djokovic. Il serbo arriva nella capitale da numero 1 del mondo ma il vantaggio insignificante su(appena 5 punti) lo rendono un leader virtuale. Per capirci, sevenisse eliminato al primo turno e Djokovic ...