Internazionali d’Italia 2023 | cosa succede in caso di pioggia? Le modalità per il rimborso dei biglietti

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La, come da previsioni, ha iniziato a creare qualche disagio organizzativo agli. In questo mercoledì il programma sarebbe dovuto iniziare alle 11:00 ma a cuasa del maltempo i campi sui quali si dovrebbero giocare gli incontri di primo turno sono ancora coperti dai teloni. Maaiacquistati indi programma modificato o cancellato per la? Queste sono le FAQ presenti sul sito ufficiale della manifestazione.indi? Il prezzo del Biglietto sarà rimborsato dall’Organizzatore, esclusivamente qualora nessuno degli Allenamenti o degli Incontri, programmati sul Campo e nella sessione indicati sul ...

Al via l'80esima edizione deglidi tennis al Foro Italico. Un evento che vedrà la partecipazione del numero 1 del mondo Novak Djokovic (campione in carica), dello spagnolo C arlos Alcaraz, di Daniil Medvedev, ...... dove si parlerà, invece, di temi, dall'Ucraina al ... ribadiranno il pieno sostegno die Repubblica Ceca a Kiev ... La Repubblica Ceca,'altronde, ha compreso che solo una ...... del 59% per quellie del 62,8% per quelli europei. Sulla stessa lunghezza'onda le previsioni di Ita. " Per noi ... L'è la seconda meta preferita in Europa dopo la Spagna. La ...