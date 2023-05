Internazionali di Roma | Fognini batte Murray e vola al secondo turno

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Fabioconquista ildeglid'Italiando in tre set Andy. Il tennista ligure vince con il punteggio di 6 - 4, 4 - 6, 6 - 4 in una battaglia di due ore e ...

Fabio Fognini conquista il secondo turno deglid'Italia battendo in tre set Andy Murray . Il tennista ligure vince con il punteggio di 6 - 4, 4 - 6, 6 - 4 in una battaglia di due ore e cinquantadue minuti di gioco sul Centrale del ...- Cominciano bene glid'Italia per Fabio Fognini , che sul Centrale del Foro Italico debutta vincendo al terzo set dopo quasi tre ore di battaglia contro Andy Murray : rivivi la .Un Fabio Fognini in versione extralusso batte dopo quasi tre ore di battaglia Andy Murray e si regala il 2° turno aglid'Italia, facendo impazzire il Centrale. Finisce invece subito la favola di Cobolli, battuto dal francese Rinderknech. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in ...

Fabio Fognini ha scaldato il pubblico del Foro Italico di Roma, sconfiggendo Andy Murray in un match da brividi valido come primo turno degli Internazionali d'Italia. Il tennista ligure, che sta parte ...L'altoatesino ha scoperto quale sarà il primo avversario che si presenterà sul proprio cammino: si tratta dell'australiano Thanasi Kokkinakis, che ha approfittato del ritiro durante il primo set dello ...