Internazionali di Roma | Fognini batte Murray e vola al secondo turno

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Fabioconquista ildeglid’Italiando in tre set Andy. Il tennista ligure vince con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in una battaglia di due ore e cinquantadue...

...partita a scacchi in cui si trasformeranno i prossimi vertici. Non a caso, prima che l'8 giugno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella possa atterrare a Parigi , asono ...AgliBNL d'Italia Richard Gasquet è stato rimontato e poi sconfitto dal cinese Yibing Wu 6 - 3 3 - 6 3 - 6: guarda gli ...Jannik Sinner è pronto a far innamorare il pubblico deglidi. In più di 500 tifosi lo hanno accolto al Foro Italico: l'altoatesino ha concesso selfie e autografi a tutti i ...

Dove vedere gli Internazionali di Roma 2023 in tv e streaming Virgilio Sport

La tennista tunisina, attualmente quarta al mondo, è a Roma per gli Internazionali d'Italia. Finalista a Wimbledon e negli Stati Uniti, ha il marito come preparatore e nessuna voglia di fare le valigi ...Il rapporto con la Capitale, i pronostici sugli Internazionali d'Italia, il boom del padel. La leggenda del tennis a Dossier: “Roma Vengo due volte al mese. Così riesco a godermela. E a non subirla” ...