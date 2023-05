Internazionali BNL d’Italia 2023 | esordio con il sorriso per Cocciaretto | fuori Paoletti ed Errani

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Saraè sconfitta al primo turno degliBNL: Anastasia Pavlyuchenkova vince con il punteggio 6-1 6-1 e stacca un pass per il secondo turno della manifestazione capitolina, dove affronterà la due volte campionessa in carica Iga Swiatek. Pavlyuchenkova scatta meglio dai blocchi e mette subito alle strette la nostra portacolori: l’ex numero 11 del mondo ottiene un break in apertura e poi si dimostra molto solida alla battuta, involandosi sul 2-0.si sblocca successivamente, in un inizio di match che è stranamente piuttosto rapido nello svolgimento degli scambi e dei game. Già avanti 3-1, la finalista 2021 del Roland Garros ha la meglio anche nel primo gioco dell’incontro decisosi ai vantaggi, conquistando di conseguenza un secondo break di vantaggio. La situazione peggiora sempre di ...

Nel 2014 la finale, oggi nel 2023 il ritorno in campo. Momenti diversi di una carriera che lascia ancora spazio alle emozioni. E ce ne sono state per che si è affacciata aglid'Italia con una wild card per la russa Anastasia Pavlyuchenkova (n.506 WTA). E' stata quest'ultima a vincere la partita 6 - 1; 6 - 1 aggiudicandosi un match che la porterà di ...Il video , apparso sui social deglid'Italia, mostra il tennista azzurro in totale relax prima del match clou della giornata al Foro Italico. Ad attenderlo Andy Murray in un remake ...Di questi tempi anche la sorte sembra essere dalla sua parte, essendo riuscito a entrare nel tabellone principale deglid'Italia a discapito di altri due suoi colleghi (Shapovalov ...

Sara Errani è stata eliminata al primo turno degli Internazionali Bnl d'Italia da Anastasia Pavlyuchenkova col punteggio di 6-1 6-1. Al secondo turno, la tennista russa affronterà la campionessa in ca ...