Internazionali BNL d’Italia 2023 | diluvio su Roma | sospesa Bronzetti-Kovinic

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo la pioggia mattutina, le condizioni meteo agliBNLsembravano essersi stabilizzate. E invece, quando sono le 6 del pomeriggio, unimprovviso ha costretto tutti i giocatori in campo a fermarsi immediatamente, comprese Luciae Danka, che sulla Grand Stand Arena si stavano sfidando per l’accesso al secondo turno della manifestazione capitolina. Sportface vi terrà aggiornati sulle condizioni meteo al Foro Italico, avvisandovi quando il gioco riprenderà. SportFace.

Davis 6 - 3 6 - 0 Elisabetta Cocciaretto approda al secondo turno deglid'Italia imponendosi senza problemi sull'americana Lauren Davis , n° 53 al mondo, per 6 - 3 6 - 0. L'azzurra ...Sara Errani è stata eliminata al primo turno deglid'Italia da Anastasia Pavlyuchenkova col punteggio di 6 - 1 6 - 1. Al secondo turno, la tennista russa affronterà la campionessa in carica Iga Swiatek. Fuori anche Matilde Paoletti, ...... Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno - Sky è infatti Official Broadcaster del torneo maschile deglid'Italia. Dove vedere in tv e streaming glidi Roma. Occorre ...

Internazionali BNL d'Italia 2023, Medvedev: "Guerra in Ucraina Sapete bene la mia posizione" SPORTFACE.IT

Sky sarà official broadcaster dell'evento tanto atteso del Foro Italico, ma una partita al giorno del circuito ATP verrà trasmessa dal canale 20 di Mediaset ...Elisabetta lascia solo 3 game all’americana e vince la sua prima partita al Foro Italico. Sulla sua strada c’è Potapova al secondo turno ...