Inter | record per Mkhitaryan | è il terzo 2-0 più veloce nella storia delle semifinali di Champions

Commenta per primo L'1 - 2 dell'nei primi 11 minuti del derby d'andata in semifinale di Champions League ha fatto registrare unnegativo per i rossoneri, che in tutta la loro storia non avevano mai subito due gol in una ......tra Milan e. La due milanesi si affrontano in semifinale nella doppia sfida che vale la finale di Istanbul del 10 giugno. Tra andata e ritorno i due club hanno già fatto segnare ricavi...Le reti di Vinicius per i Blancos nel primo tempo e nella ripresa il pareggio di De Bruyne, Stasera luci accese a San Siro per l'Euroderby Milan -. Stadio sold out, con ildi incassi di ...

Milan-Inter, San Siro da record: quanto sarà l'incasso totale Calciomercato.com

MILAN-INTER 0-2 (8' Dzeko, 11' Mkhitaryan) LA PARTITA LIVE 22.02 - Sono 75.532 gli spettatori al Meazza per il match di questa sera. Nuovo record di incasso ...75.532 spettatori. Incasso di 10.461.705,00 €. Queste sono le cifre spaventose di Milan-Inter, match valevole come andata delle semifinali della Champions League 2023. Un nuovo record d'incassi per il ...