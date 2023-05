AGI - 'La finalista potrebbe decidersi ai calci di rigore, prevedo- Manchester City a Istanbul ': queste le sensazioni di Gianluca, ex portiere dell'con cui vanta 165 presenze e l'imbattibiltà in 10 stracittadine, in vista degli Euroderby di Milano di Champions . 'Non ci sono favorite', ha osservato in un'...In merito all'Euroderby di domani di Champions League, la redazione di ItaSportPress. It ha intervistato in esclusiva Gianluca, portiere dell'tra il 1994 e il 1999. Che tipo di derby prospetta window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document.addEventListener("...L'ex portiere dell', Gianluca, a poche ore dalle due semifinali di andata di Champions League, ha espresso il proprio pensiero nel corso di un'intervista rilasciata all'AGI: ' La finalista potrebbe ...

Inter, Pagliuca: 'Il derby finirà ai rigori, ecco chi vincerà e perchè' Calciomercato.com

L’ex portiere dell’Inter, Gianluca Pagliuca, ha parlato della semifinale di andata di Champions League della sua ex squadra contro il Milan. Lo ha fatto all’AGI: “La finalista potrebbe decidersi ai ca ...Champions. L'ex portiere nerazzurro che non ha mai perso un derby all'AGI: chi perde tra le squadre di Pioli e Inzaghi si riprenderà solo se l'altra cadrà a Istanbul ...