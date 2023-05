(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’ha sconfitto ilper 2-0 nelladella2023, dominando l’attesissimo derby della Madonnina andato in scena a San. I nerazzurri hanno fatto la differenza con un micidiale uno-due siglato nel giro di tre minuti in avvio del primo tempo. I due gol messi a segno dahanno messo in ginocchio i rossoneri, privi del baluardo Leao (assente per infortunio), che hanno provato a reagire soltanto nella prima parte della ripresa. I ragazzi di Simone Inzaghi hanno compiuto un importante passo in avanti verso la qualificazione alla Finale della massima competizione europea, ma tutto si deciderà nell’incontro di ritorno in programma tra sei giorni, quando tra l’altro ...

Con il passare dei minuti la Fiorentina diventa padrona del campo. Il Napoli si fa vedere solo con ... a ricordare a tutti che nell'Inter che insegue un finale di stagione da assoluta protagonista ... nuovamente padrona del preziosissimo quarto posto che conduce dritto alla Champions League 2023/2024 e ...

Inter padrona a San Siro: Milan travolto 2-0 in Champions League, Dzeko e Mkhitaryan decidono la semifinale d'andata OA Sport

L'Inter ha sconfitto il Milan per 2-0 nella semifinale d'andata della Champions League 2023, dominando l'attesissimo derby della Madonnina andato in scena a San Siro. I nerazzurri hanno fatto la diffe ...75.532 spettatori. Incasso di 10.461.705,00 €. Queste sono le cifre spaventose di Milan-Inter, match valevole come andata delle semifinali della Champions League 2023. Un nuovo record d'incassi per il ...