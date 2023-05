Inter | Moratti | 'Barella vendichi l'errore di Kallon | forse avrei esonerato Inzaghi'

"La prima cosa che mi salta in mente è l'immagine di Kallon a tu per tu con Abbiati. Grande parata No, doveva metterla dentro". Massimorivive tutte le emozioni dell'euroderby ai tempi della presidenza interista. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...... Silvio Berlusconi è passato alla sponda monzese, Massimoha ceduto la mano a Eric Thohir e ... Oggi è una manifestazione calcistica della Guerra Fredda 2.0: la proprietà cinese dell'e ...Nel 2003 regnavano sovrani Silvio Berlusconi e Massimo, spendaccioni e padroni di due ...con tifoserie cosmopolite che da due anni riempiono San Siro anche per il più insignificante degli...

Moratti ricorda: "La sconfitta del 2003 L’errore di Kallon mi tortura ancora... Ora la vendetta" La Gazzetta dello Sport

Massimo Moratti ricorda l'euroderby nella semifinale di Champions League nel 2003. L'ex presidente dell'Inter ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Rieccoci, anche se è cambiato tutto. Allora avev ...L'ex presidente dell’Inter: "Una delusione essere eliminati in quel modo, ma è servita nella scalata verso la gloria. Inzaghi mi ha fatto cambiare idea" ...