Inter | Marotta | ' ' Unico neo è il campionato | ci siamo arresi per il grande cammino del Napoli' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Beppe, amministratore delegato dell', ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video parlando del derby contro il Milan in Champions League: "Questa semifinale è un motivo diorgoglio per il calcio italiano, per la città di Milano e per le due società. E' certamente un appuntamento molto emozionante. E' stato unmolto difficile, ma il risultato di oggi è meritato in un'annata anomala e cioè con un Mondiale in inverno. Questa anomalia ha fatto sì che inabbiamo avuto alti e bassi, cosa che non abbiamo avuto in Champions. Le valutazioni finali vanno fatte a fine stagione, ma ad oggi stiamo facendo bene nelle competizioni in cui. L'neo è il, dove ci...