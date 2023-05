Inter | difesa da record | mai così tante reti inviolate in Champions

In mediana Tonali e Krunic, al centro dellaKjaer e Tomori. Il dubbio di Inzaghi invece era ...e Krunic - Barella ed è stato soprattutto qui - anche se non solo qui - che l'si è ...Dumfries e Dimarco i due esterni e lache formata da Darmian, Acerbi e Bastoni, davanti a Onana. Alla prima occasione l'passa: all'8' calcio d'angolo a rientrare di Calhanoglu per Dzeko ...Le pagelle dell'. Onana 6: disimpegnato, inoperoso. Per non restare avulso dalla partita prova a disquisire a ripetizione con i colleghi di. Si è concesso il lusso di fare lo spettatore ...

Semifinali di Champions: in campo Milan-Inter. La finalista italiana passa dall'"Euroderby" RaiNews

MILANO (ITALPRESS) – Basta meno di un tempo all’Inter per avere la meglio su un Milan che, privo di Leao, approccia nel peggiore dei modi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.05 La nostra Diretta LIVE termina qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 23.03 Ricordiamo che, nell'altra se ...