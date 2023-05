Inter | annullati alcuni biglietti di secondary ticketing per la sfida contro il Milan

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Per la semifinale di Champions League di ritorno prevista per il 16 maggio alle 21:00, l’ha annullato i tagliandi acquistati dai tifosi per rivenderli a prezzo maggiorato. La società ha comunicato: “Sono quasi esaurite le disponibilità diper. Una richiesta senza precedenti nella storia recente del Club, che ha coinvolto inizialmente gli abbonati per la conferma del posto di campionato. Come da consuetudine e come promosso nella campagna abbonamenti, è scattata poi la prevendita abbonati “porta gli amici”: un privilegio studiato dal Club per consentire al pubblico più fedele di far realizzare un sogno nerazzurro: portare i propri familiari o gli amiciisti ad un evento unico. Precedenza agli abbonati da almeno 4 stagioni, successivamente gli altri e infine i Soci ...

UCL, Inter-Milan: aggiornamento sui biglietti Inter - News Ufficiali

