Instagram apre il profilo di Alessandra Mussolini e si scusa

Leggi su agi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) AGI - "Si sono messi in contatto con me da Meta, si sonoti del disservizio perch? c'è stato un fraintendimento quindi mi hanno aperto l'account". Lo rende noto l'eurodeputata di Forza Italia,, che oggi aveva denunciato di non poter accedere a un accounta causa del suo cognome. La denuncia dia margine della plenaria dell'Europarlamento "Sto tentando da ieri di aprire un accountcon il nome. Lo faccio per lavoro, perché ormai le piattaforme sono fondamentali per lavorare. Dunque, sto cercando di aprire un accounte vengo bloccata. Mi hanno mandato una spiegazione in cui dicono che non ...