Inps | Meloni caccia Tridico… cambia tutto per non cambiare niente?

Per i nuclei familiari in difficoltà arriva uno strumento sostitutivo da parte del Governo. ...il nuovo sussidio Questi strumenti di contrasto alla povertà si dovranno sempre richiedere all'...... si continuerà con la rivalutazione ridotta voluta dal governo. Anche perché l'esborso ... ma comunque resterà alto obbligando l'ad aumentare ancora la spesa per le pensioni . Tutto questo ...9): a rischio i conti per l'indicizzazione delle pensioni (Il Sole 24 Ore, pag. 8)Politica: riforme,punta sull'elezione diretta del premier. Mattarella: "Verità sulle gravi deviazioni di ...

Meloni caccia il presidente Inps, cosa cambia per la riforma delle pensioni QuiFinanza

Cos'è il "nuovo" Decreto bollette del governo in carica e le misure che disciplina: sconti per famiglie, redditi e sanità ...Secondo Inps, a marzo i nuclei percettori del reddito di cittadinanza erano poco più di 900 mila (superavano il milione considerando anche la pensione di cittadinanza). Le persone che erano coinvolte ...