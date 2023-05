Infortunio Lozano | notizia dell’ultim’ora | sospiro di sollievo per il Napoli!

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Importanti notizie appena arrivata circa l’di Hirving. L’attaccante messicano era uscito nel corso della gara con la Fiorentina di domenica pomeriggio dopo uno scontro di gioco con Amrabat, lamentando un dolore al ginocchio. Ebbene in questi minuti il calciatore si è sottoposto ad esami strumentali per capire l’entità del problema. Distorsione di secondo grado perEcco il comunicato della SSC Napoli: Hirving, accompagnato dal Responsabile dello Staff medico del Napoli Raffaele Canonico, è stato visitato oggi dal Professor Mariani a Roma alla Clinica Villa Stuart. Gli esami hanno riscontrato una distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni verrà valutato l’iter riabilitativo. Hirvingesce dal campo accompagnato a spalla durante ...

Tegola Hirving Lozano in casa Napoli. Dopo l'infortunio accusato con la Fiorentina, può considerarsi già terminata la stagione dell'esterno offensivo messicano. Salterà le ultime quattro partite di ...