Inflazione Usa ai minimi da due anni | Borse in recupero e scatto dell' euro Corre Tim

Sotto le attese degli analisti l'relativa la mese di aprile. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un +0,4% su base mensile, in linea con le attese , in ......10 dollari L' euro/dollaro resta in trading range, sotto 1,10 in attesa della pubblicazione dei dati sull'. "La pubblicazione dei dati sull'potrebbe dare ancora più ...Mercati nel limbo in attesa dei dati sull'previsti per le 14,30 (ora italiana). A consigliare prudenza contribuiscono intanto i dati della mattinata. Ecco le ultime notizie sulle Borse: La produzione industriale italiana a ...

Borse, Europa alla finestra prima dell'inflazione Usa. A Milano corre Tim Il Sole 24 ORE

(ANSA) - WASHINGTON, 10 MAG - L'inflazione negli Stati Uniti rallenta al 4,9% ad aprile contro il 5% delle attese. Su base mensile l'aumento e'stato dello 0,4%, contro lo 0,1% di marzo. (ANSA).La nazione turca attende non senza apprensione le elezioni presidenziali del 14 maggio prossimo, una sfida tra il “Sultano” Erdogan, al potere ormai da ...