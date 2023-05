Incontro | materia | leggerezza e poesia nel nuovo progetto di Davide Longoni

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo l’apertura in anteprima per la settimana del design milanese di aprile, ilspazio diha inaugurato ufficialmente il 9 maggio con un evento di presentazione riservato alla stampa. Il Circolino del pane non sarà un semplice negozio, ma un posto pensato per l’, la condivisione e la ricerca intorno alla cultura del pane e al suo intreccio e sconfinamento con quella del design. Qui verranno ospitati piccoli gruppi, cene, degustazioni, corsi di ceramica o di cucina, conversazioni in cui tutti potranno guardarsi negli occhi, sentendosi “a casa”. L’obiettivo è favorire la nascita di nuovi progetti, creare relazioni ed esplorare la sensorialità del pane e del cibo. Il nome che è stato scelto richiama la tradizione dei circoli come luoghi di aggregazione tra persone con interessi o spiriti ...