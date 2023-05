Inchiesta plusvalenze Juve | fissata la nuova udienza | ecco quando sarà

(Di mercoledì 10 maggio 2023)la data dellache coinvolge il club bianconero: tutti i dettagli La Corte Federale d’Appello ha fissato per il giorno del prossimo lunedì 22 maggio la, con annessa sentenza, per la rimodulazione della sanzione nei confronti dellantus sul filone delle. Come confermato anche dall’ANSA, quindi, si arriverà allasentenza entro la fine del campionato, che si concluderà ad inizio del prossimo giugno.

Juve, fissata la data della nuova udienza che coinvolge il club bianconero: tutti i dettagli La Corte Federale d'Appello ha fissato per il giorno del prossimo lunedì 22 maggio la ......Figc ha fissato l'udienza per la rivalutazione della sanzione alla Juventus per il caso... Prima della fine della stagione, dunque, si avrà almeno la certezza sul primo filone d'Casoin casa Juventus, la sentenza: 'C'è la conferma, lo scudetto va assegnato al Napoli'In casa Juventus è ripreso questa mattina l'iter dell'Prisma con la nuova udienza preliminare, ...

Plusvalenze Juve: l'udienza preliminare al tribunale di Torino. Le news live Sky Sport

È stata fissato al 22 maggio il nuovo dibattimento in merito alla questione plusvalenze alla Corte d’Appello FIGC per quel che riguarda il coinvolgimento della Juventus. A quel ...Processo Juve plusvalenze: importante giornata per l’inchiesta Prisma in quel di Torino. Si decide anche sullo spostamento a Roma o Milano Si prospetta un’altra importante giornata per la Juventus: si ...