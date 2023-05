Inchiesta Covid | Conte e Speranza interrogati a Brescia Il leader del M5S | “Mi difenderò dicendo tutto quello che so”

... tra gli indagati nell'della procura di Bergamo sulla gestione della pandemia da- 19 in Valseriana. Il palazzo di giustizia bresciano è presidiato dalle forze dell'ordine e l'aula ...... l'ex premier è stato convocato per essere interrogato dal Tribunale dei Ministri dopo essere stato indagato della procura di Bergamo sulla gestione della prima ondata diin Val Seriana.I due parlamentari sono tra gli indagati nell'dei pm di Bergamo sulla gestione delin Val Seriana. Il primo per non aver istituito la zona rossa per isolare i comuni di Nembro e ...

Inchiesta Covid, sono iniziati gli interrogatori di Conte e Speranza Giornale di Brescia

Inchiesta Covid, Conte e Speranza sono stati sentiti e devono rispondere di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo.Lo ha detto il legale dell'ex ministro della Salute, Guido Calvi, entrando in tribunale a Brescia dove si tiene l'interrogatorio davanti al Tribunale dei Ministri per l'inchiesta sulla gestione della ...