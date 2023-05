Inchiesta Covid Brescia | Conte e Speranza interrogati per epidemia e omicidio colposi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Va avanti l’che vede indagati percolposa ecolposo plurimo, tra gli altri, l’ex premier Giuseppee l’ex ministro della Salute Roberto, nell’ambito della gestione del-19 nella Bergamasca. Sono 19 in tutto i nomi nel fascicolo in mano al Tribunale dei Ministri, riunito al palazzo di Giustizia di. Davanti ai giudici oggi sono arrivati proprio il leader Cinque Stelle e. Gli interrogatori sono iniziati intorno alle 14:30. È terminato poco dopo quello dell'ex premier: "Ha risposto a tutte le domande, ha chiarito, ha ricostruito tutto quello che è accaduto a partire dal 26 febbraio al 6 marzo, è stato esauriente", ha dichiarato l'avvocato Caterina Malavenda.deve ...

Inchiesta Covid, Conte e Speranza interrogati a Brescia: Hanno risposto a tutte le domande Fanpage.it

Oggi l'ex premier avrebbe spiegato come mai disse "ci penserò" a chi gli proponeva la zona rossa in Val Seriana. L'ex ministro della Salute ha contestato la ricostruzione di Crisanti, consulente dei p ...(LaPresse) Giuseppe Conte "ha risposto a tutte le domande" del Tribunale dei Ministri perché "oggi ha tutti i documenti che quando è stato sentito ...