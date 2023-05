Inchiesta Covid Brescia | Conte e Speranza interrogati oggi per epidemia e omicidio colposi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Va avanti l’che vede indagati percolposa ecolposo plurimo, tra gli altri, l’ex premier Giuseppee l’ex ministro della Salute Roberto, nell’ambito della gestione del-19 nella Bergamasca. Sono 19 in tutto i nomi nel fascicolo in mano al Tribunale dei Ministri, riunito al palazzo di Giustizia di. Tocca proprio al leader Cinque Stelle e adifendersidavanti al Tribunale, presieduto dalla giudice civile Mariarosa Pipponzi.risponde in particolare per la mancata istituzione di una zona rossa a Nembro e ad Alzano Lombardo.per la mancata applicazione del piano pandemico, che - pur essendo datato 2006 - se fosse stato ...

Gli altri indagati Ad essere indagati dalla Procura guidata da Antonio Chiappani nell'sulla gestione dela Bergamo sono inoltre: Miozzo, ex coordinatore del Cts, il presidente della ...L'Sono 19 gli indagati dalla Procura guidata da Antonio Chiappani nell'sulla gestione del- 19 a Bergamo e sulla sulla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e ...... presidente e promotore del movimento politico Unione per le cure, i diritti e le libertà nonché presidente del Comitato per le cure domiciliari precoci- 19. Ne erano attesi un centinaio, ma ...

Inchiesta Covid, Conte e Speranza davanti al Tribunale dei ministri: "Udienza a porte chiuse" Il Tempo

L'ex premier e l'ex ministro della Salute che hanno gestito la pandemia vengono ascoltati dal tribunale dei Ministri di Brescia ...Una cinquantina di persone sta manifestando in via Lattanzio Gambara in attesa dell'arrivo dell'ex premier e dell'ex ministro della Salute ...