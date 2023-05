Inchiesta Covid Bergamo | interrogati Conte e Speranza

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L'ex premier e l'ex ministro accusati di omicidio colposo ed epidemia colposa sentiti dal tribunale dei Ministri a Brescia. Legale: "Ha risposto a tutte le domande, ci fidiamo dei giudici" “Ha risposto a tutte le domande, ha spiegato quanto accaduto dal 26 febbraio al 6 marzo. È stato esauriente, ci fidiamo dei giudici”. Così l’avvocato Caterina Malavenda, difensore dell’ex premier Giuseppe, al termine dell’interrogatorio davanti al tribunale dei Ministri di Brescia, per rispondere dell’della procura diin cui è accusato, insieme all’ex ministro della Salute Roberto, di omicidio colposo ed epidemia colposa per la gestione delle prime fasi della pandemia. In particolareha spiegato il verbale del pomeriggio del 2 marzo 2020 sulla ...

Leggi anche, fascicolo a Roma: indagati ex ministri Speranza, Grillo e Lorenzin

