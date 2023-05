In ricordo di Massimo Milone | il giornalista che non usava WhatsApp Ecco perché gli volevo bene

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “Chi è, prontooo…” con voce strascicatarispondeva a tutti a quell’arnese che chiamava telefono, un residuato della prima ora quando gli iPhone non erano stati nemmeno immaginati. Odiava i messaggi e naturalmente non. La voce, quella che contava era la voce viva dell’interlocutore. Lui era fatto così, l’uomo più raggiungibile del mondo. Non voleva e non metteva filtri tra sé e gli altri. Per questo finiva tempestato di richieste di aiuto e piaceri. Anche per questo gli volevamo tutti. Sapere di non poterlo più incontrare, di non poter più difendersi dal suo volume sempre alto provoca un dolore lancinante. Quando quelli della mia generazione (anni Sessanta) hanno cominciato a bazzicare la professionegià c’era. Un po’ più grande di noi, credo sia stato uno dei primi ...