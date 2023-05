In Pakistan ci sono state gravi proteste contro l’arresto di Imran Khan

In alcuni paesi, come ilo l'India, tali atrocità rimangono addirittura impunite. In Afghanistan, donne e bambinevittime di un'aggressiva repressione dei loro diritti umani da parte ...... che siinvece verificati in molte città pachistane Sullo stesso argomento: L'eredità irrisolta del generale Musharraf inIl gioco pericoloso di Imran Khan che vuole tornare alla guida ...... da Cipro alla Siria, dalla Grecia fino all'Iraq, passando per ile persino il Giappone, ... ricorda, "stati i nostri carabinieri dei beni culturali" e fondamentale è stata la cooperazione ...

Arrestato l'ex premier Imran Khan, scontri in Pakistan Agenzia ANSA

I manifestanti si sono scontrati violentemente con la polizia: le autorità pachistane hanno risposto bloccando Internet ...Islamabad, 10 mag. (Adnkronos) – Il partito dell’ex primo ministro pakistano Imran Khan, Pakistan Tehrreek-e-Insaf (Pti), ha convocato per oggi uno ”sciopero nazionale” contro l’arresto del loro leade ...