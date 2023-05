In effetti lo facciamo tutti ogni giorno

Inpassano un paio di giorni e qualche aspirina e tutto sparisce. Immagino che sarebbe ... Uhm, ma comea saperlo Non è endovena, ma la microcircolazione locale non potrebbe ...Stiamo al gioco e più di tanto non cicaso. In America invece, rimangono spiazzati e ... oramai 24enne, nel ruolo di Esther, ho sollevato un sopracciglio e poi ho pensato 'ok, sì, in...... in un rapporto di amore e odio adolescenziale del tipo "Lecce tu non mi capisci", e inal ... Ma credo che sia una bolla, dove tuttia gara per il bilocale a 1.400 euro e non per ...

Care famiglie, facciamo due conti La Svolta

Ieri l’indagato presente per la suddivisione dell’asse ereditario scattata dopo la morte di Franco, trovato decapitato nel giugno 2022.La scienza sta scoprendo i reali meccanismi di azione delle note sul nostro cervello. Dall’ansia alla depressione, dall’epilessia alla memoria. La ...