In arrivo su Mediaset due serate evento con Il Volo | le anticipazioni

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il palinsesto di Canale 5 ha altre sorprese in serbo per il suo fedele pubblico. Il 27 Maggio e il 3 Giugno andranno in onda duedavvero speciali. Le registrazioni dei concerti, intitolati Il– Tutti per Uno, avranno come protagonista il celebre trio canoro nato nel 2010. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, diventati celebri per le loro notevoli qualità musicali e per la partecipazione a Ti Lascio Una Canzone, saranno le voci portanti di queste due puntate. Ovviamente, sono previsti ospiti d’eccezione che animeranno gli appuntamenti. Il– Tutti per Uno, tutto pronto per due appuntamenti ricchi di emozioni Le due puntate de Il– Tutti per Uno si svolgeranno all’Arena di Verona. I tre artisti non saranno da soli perché, in occasione dell’, verranno ...