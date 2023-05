(Di mercoledì 10 maggio 2023) Azione e Italia Viva aprono al governo sul tema riforme. In particolare Carlo Calenda si è detto d'accordo sul Sindaco d'Italia, ma c'è una «linea rossa da non superare la figura di garanzia, di unità nazionale, sulla Costituzione, del presidente della Repubblica non si tocca». Una mano tesa da parte dell'opposizioni ai piani del centrodestra.

Sulla vicenda è tornato anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che parla di 'una scelta dell'alto rappresentante dell'Unione europea Josep Borrell e che - afferma in un'...La cosa non piace al giornalista David Parenzo, anche lui ospite di Merlino, che si mette alla prova in un esercizio retorico che fa infuriare Gasparri: 'In effetti lei e Di Maio avete ...