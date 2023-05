Illusioni Ottiche

Leggi su scartoff

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Le sono fenomeni che possono ingannare il nostro sistema visivo, facendoci percepire oggetti, linee e forme in modo diverso da come sono effettivamente. In questo articolo, esploreremo le diverse , le loro cause e come il nostro cervello le elabora. Introduzione alle La visione è un processo complesso che coinvolge gli occhi, il cervello e il sistema nervoso. Quando guardiamo un oggetto, la luce viene riflessa da esso e penetra nell’occhio, attraversando la cornea e la pupilla per arrivare alla retina. Qui, le cellule fotosensibili trasformano la luce in impulsi nervosi che vengono inviati al cervello attraverso il nervo ottico. Il cervello elabora queste informazioni per creare l’immagine che vediamo. Questo processo non è sempre preciso e può essere influenzato da vari fattori, come la luce, le dimensioni degli oggetti e la posizione dell’occhio. Questi fattori possono portare alla ...