Ilary Blasi svela il segreto di Totti | Faceva questo ogni giorno | incredibile!

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il matrimonio tra Francescoè stato per molti un sogno d'amore, ma l'anno scorso tutto è finito. Da allora, sono emerse ipotesi di presunti tradimenti tra i due che hanno portato ad una vera e propria battaglia legale. Seha parlato apertamente della fine del matrimonio, laha preferito mantenere il massimo riserbo. Tuttavia, le sue poche parole hanno scatenato un vero e proprio terremoto, portando alla luce presunte situazioni che potrebbero coinvolgere fino a 50 famiglie. Scopri di più leggendo l'articolo. Di cosa parlaarticolo... Francescosi sono separati C'è una battaglia legale in corso tra i due Ci sono state ipotesi di presunti tradimenti Ci sono ancora questioni da ...

Sul divorzio tra l'amicae Totti , molto acceso e battagliero, sottolinea: "è stata brava, non ha mai detto una parola , e per questo non sarò certo io a commentare la fine del suo ...Francesco Totti e la flower designer si frequenterebbero ormai da un anno ma solo dopo luglio (mese in cui lui ehanno annunciato il loro addio ) sono finalmente potuti uscire allo ...Mentre Francesco Totti efanno i conti con i postumi giudiziari della loro separazione, i figli iniziano a legare con i nuovi partner dei genitori. Dopo le giornate sui prati al parco dell'Eur con Bastian Muller , ...

Ilary Blasi, "scappata in diretta": la figuraccia che in pochi avevano notato Liberoquotidiano.it

Noemi Bocchi è stata pizzicata di nuovo dai paparazzi di Chi a spasso per Roma. Questa volta senza Francesco Totti bensì con la figlia Sofia di undici anni (nata dal matrimonio poi naufragato con Mari ...Michelle Hunziker svela come ha reagito quando la figlia Aurora le ha detto che era incinta: ''Sapevo che andavano liberi, poi…'' ...