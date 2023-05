Il Var ‘salva’ il Milan | Inter | niente rigore su Lautaro

(Di mercoledì 10 maggio 2023)l’arbitro Manzano prima assegna unper fallo di Tomori su, poi richiamato al Var lo toglie. Champions League ilsoffre contro l’, ma sul 2-0 per la squadra di Simone Inzaghi c’è un nuovo episodio arbitrale a favore della squadra di Pioli. L’arbitro, infatti, aveva assegnato unper fallo suma il Varviene e gli chiede di rivedere l’episodio al monitor. Gil Manzano arbitro diuna volta al Var decide di rettificare la decisione e cambia decisione,. Questo evita che ilpotesse affondare ulteriormente. Insomma proprio quel Var, spento sul...

Ilannulla il gol di Osimhen, Lozano spreca da pochi passi. E il futuro azzurro Gollinisull'esordiente Raspadori. Un punto per parte, sfogo per Spalletti insultato dai tifosi dietro la ...Un fuorigiocoil giocatore dei friulani. Al 34' arriva il raddoppio dell'Udinese. Lovric ... La volta buona è la terza, con assist proprio di Ebuehi per la rete di Caputo dopo lungo consulto...L'azione viene rivista anche dalche lascia correre. 5' - Ci prova Henderson con un tiro a giro,... Pirola mura su Baldanzi, poi Cambiaghi calcia forte dal limite: Ochoa ci mette la mano ein ...