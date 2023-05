Il tribunale Ue boccia i 6 miliardi di aiuti di Stato | la mina per Lufthansa e gli effetti sulle nozze con Ita

Secondo ileuropeo la Commissione 'e incorsa in vari errori, in particolare ritenendo che Lufthansa non fosse in grado di reperire finanziamenti sui mercati per la totalita del suo ...Ilsostiene che l'esecutivo europeo sia incorso in vari errori. In particolare ha ritenuto che Lufthansa non fosse in grado di reperire finanziamenti sui mercati per la totalità del suo ...Ilha annullato la decisione della Commissione europea che aveva approvato la ricapitalizzazione di Lufthansa da parte della Germania, per un importo di 6 miliardi di euro, nel contesto della ...

Lufthansa, il tribunale Ue boccia l’aumento di capitale Si teme per l’accordo su Ita ma è già pronto il ricorso Milano Finanza

La sentenza annulla la decisione della Commissione Europea, ma nel frattempo il prestito da 6 miliardi di euro concesso dal governo tedesco nel pieno della pandemia Covid è già stato rimborsato. L’acc ...Annullata la decisione che ha autorizzato l'intervento pubblico. "Errori" nelle valutazioni di Bruxelles. Le risorse andranno recuperate da Lufthansa ...