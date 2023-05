Il Top Gun cinese che se la prende con gli americani

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 maggio 2023) A cavallo della festività del May Day il box-officeha visto conquistare la vetta dei film più visti a “Il re del cielo”, ????, inglesizzato in “Born tuo Fly”, un action di guerra molto simile a “Top Gun” per capirci – tanto che Google inserisce la query “Qual è il filmcon Tom Cruise” tra le domande suggerite quando si cerca il titolo. Di cosa si parla Uscito il 28 aprile e prodotto da Han Han – ma con la partecipazione dell’Esercito di liberazione popolare (Pla) – il film racconta di piloti collaudatori che rischiano (e perdono) la vita per perfezionare un nuovo caccia stealth. L’aereo è necessario per combattere contro una potenza straniera che, anche se non definita, parla un inglese dall’accento americano. Il film si apre con una scena simbolica e paradigmatica della narrazione nazionalista-vittimistica e militare ...