Il timore dei cuffariani per i cieli della Sicilia | un’interrogazione urgente sulle ‘scie chimiche’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Per anni, la questione ha suscitato sfottò e ilarità. Rivolti soprattutto verso il Movimento cinque stelle. Adesso, però, le famigerate “scie chimiche” sembrano fare paura anche a partiti insospettabili. È il casoDemocrazia cristianana, quella che ha eletto proprio nei giorni scorsi, il proprio presidente, Totò Cuffaro, ex governatore già condannato per favoreggiamento a Cosa nostra. Guai a chiamarle scie chimiche Proprio in queste ore, è stata depositata in Assemblea regionalena una interrogazione a firma del capogruppo dei democristiani, Carmelo Pace. Un atto ispettivo “a risposta scritta e con urgenza” indirizzato al presidenteRegionena Renato Schifani e all’assessore regionale al Territorio e ambiente, Elena Pagano. Nel testo, non ...