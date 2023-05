Il Telegraph | «Il City ha l’incubo che ci sia sempre un Benzema smarcato al settimo minuto di recupero»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il Real Madrid è un incantesimo. In tutte le sue versioni. Perché il Real di Champions è un mutaforma: ringhia spalle al muro, ti volteggia attorno, passa e corre dietro. Ma soprattutto, scrive Sam Wallace sul, tiene in scacco mentalmente il. Ed è l’unica squadra al mondo che riesce a far paura alla squadra di Guardiola. “L’incantesimo” di cui scrive l’editorialista del“riguarda i cambiamenti inaspettati che impongono nella genesi di una partita, e quella lezione è stata imparata duramente dai giocatori di Guardiola la scorsa stagione”. “Ilpotrebbe non essere mai in grado di dire come sia passato dall’essere così sicuro del proprio gioco, con il 70% del possesso palla, a tutta quella rassicurazione spazzata via con un colpo di Luka Modric e un tiro di Vinicius. Il Real può farlo, anche ...

Ilnon parla nemmeno di squadre, la presenta proprio come un'operazione di Stato. Il ...operazioni del genere 'il governo saudita ha reclutato l'ex amministratore delegato del Manchester...Un lessico dell'azzardo di massa (maggio 2016) per O Barra O Edizioni; Slot, Round Robin ... arrestato cittadino italiano con a carico un ordine di custodia cautelare Thepropone ai suoi ...In ogni caso quelli dell'Arsenal ' si sono spaventati come conigli davanti ai fari abbaglianti del', scrive ancora il

Il Telegraph: «Il City ha l'incubo che ci sia sempre un Benzema ... IlNapolista

A man will face trial later this year accused of murdering a delivery driver allegedly hit by his own van. Christopher Elgifari, 31, appeared before Newport Crown Court accused of killing Mark Lang.Mitch Clark has until May 17 to provide his response.” Clark, who came through Aston Villa’s youth ranks, joined the Reds from Leicester City on a two-year deal in the summ ...