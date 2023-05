Il successo nell’azienda moderna

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Milano, 10 Maggio SONNO, FLESSIBILITA’ ORARIA, AMBIENTE, queste alcune delle regole fondamentali per Christian Cinolo, coaching per lo Sviluppo Professionale e la Formazione Aziendale, che, insieme al suo team, ci guida tra le regole per averenelle realtà aziendali moderne, create da giovani imprenditori, al passo con i tempi e con l’evoluzione della nostra società. Il mondo del business è cambiato. E bisogna adeguarsi, a vantaggio di se stessi e delle proprie professionalità. Nelle nuove aziende, dopo il periodo pandemico e post pandemico, è diventato molto più concreto e sostenibile, dare al proprio personale libertà di orari, agevolando il sonno, principio fondamentale ad un aumento della produttività del singolo, e una flessibilità oraria, cosa altrettanto importante per dare la possibilità a tutti di risparmiare e accumulare meno stress dovendo ...