Il Sì in rosa e con soli 6 invitati Matrimonio intimo ma super romantico per la famosa

(Di mercoledì 10 maggio 2023)vip a Portofino. A Villa Olivetta, per la precisione, che è di proprietà degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana e dove lo scorso anno si sono giurati amore eterno Kourtney Kardashian e Travis Barker. Alla cerimonia, stando a quanto riporta People che diffonde anche le foto, avrebbero partecipato soltanto 6. Colore predominante il: oltre all’abito della sposa, che ha scelto un modello a sirena, anche le decorazioni. Fiori, bianchi e viola anche sul gazebo che ha fatto da sfondo al primo bacio ufficiale da marito e moglie. Undecisamente lontano dal clamore dei media e dai riflettori, proprio come la relazione dei neo marito, che ha indossato un completo verde acqua, e moglie. Non è dato infatti da sapere da quanto facciano coppia. Probabilmente da più ...

... a cui lui ha rispostoun tenero: "La tuame" . Oltre alle interazioni social, va ... la carismatica Maria Esposito , che nella serie presta il volto all'iconico personaggioRicci . Ma è ...'Abbiamo parlatola società della profondità dellaLa squadra, senza problemi fisici, ha qualità sufficienti per rientrare tra le prime quattro'. Sono le parole di Josè Mourinho, tecnico giallorosso, durante ...Soleri segna la rete del 4 - 0,sul velluto in questo momento della gara amichevole. 26 p.t. - ... Soleri serve Vido, che tutto solo da dentro l'area di rigore non riesce a centrare la portaun ...

La gelateria Rosa rilancia a Mantova con la pasticceria: «Vogliamo rischiare» La Gazzetta di Mantova

E, per presentare la collezione Crociera 2023/24, vola a Los Angeles e dona una nuova chiave di lettura dell'estetica hollywoodiana ...Bagnati ma felici. Anzi, fradici ma entusiasti. La pioggia non ha fermato la festa, quella di Atripalda, la città del Sabato che, per la prima volta, ha ospitato la partenza del Giro d’Italia. Un entu ...