Si assiste a una lezione in uno sperduto villaggio dell'Amazzonia brasilianal'impegno dei bambini viene premiato con una noce di pequi o una banana. I videosono stati presentati in ..."Per una fotografia - ha detto Raffaele Crocco - realizzata in un qualunque buondal mondo, serve tempo. Chi la realizza ha bisogno di capiresi trova e con chi. Deve conoscere i ...Magari dopo una litigata,però si rendono conto che li hai a cuore'. Aggiunge l'agente Luca ... Neldi OGGI, anche le storie e le testimonianze di alcuni giovani detenuti. Il servizio ...

Il reportage da dove nascono i piani cottura Whirlpool: robotica ed esperienza produttiva per un'eccellenza del made in Italy DDay.it

Come funziona il mondo delle startup in Israele Ve lo raccontiamo in questo reportage tra Tel Aviv e Be’ersheva dove si concentrano gli uffici di molte società, soprattutto che riguardano il settore ...I giornalisti ucraini dell'Associated Press Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka, Vasilisa Stepanenko e Lori Hinnant hanno vinto il premio Pulitzer (107esima edizione) per il servizio pubblico ...