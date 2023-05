(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il figlio di William e Kate Middleton non voleva partecipare all'incoronazione coi pantaloni e collant bianchi sfoggiati da secoli daiche a scuola lo avrebbero preso in giro». Ilsovrano, per risolvere il problema, ha modificato la

Si parla del loro incontro (non avvenuto attraversoClooney, come qualcuno ha scritto) e ... Inoltre avevo appena perso mia madre, come ill'aveva persa 23 anni prima. Il dolore era ...... dal 3 al 9 maggio di Antonio Capitani Ile la principessa di Galles sono stati raggiunti dale dalla principessa Charlotte al concerto dell'Incoronazione al Castello di ...... il marchese di Cholmondeley, rivesta il ruolo di Lord in Waiting del re e il loro figlio maggiore, Oliver, quello di paggio assieme al. Il dettaglio delle scarpe è saltato agli occhi,...

Il principe George, che ha convinto nonno Carlo a cambiare la divisa dei paggi (perché temeva i bulli) Vanity Fair Italia

Il figlio di William e Kate Middleton non voleva partecipare all'incoronazione coi pantaloni e collant bianchi sfoggiati da secoli dai paggi perché «temeva che a scuola lo avrebbero preso in giro». Il ...Il sovrano e la famiglia reale inglese devono sottostare a regole di sicurezza ed etichetta quando viaggiano. Ecco segreti e bufale sui viaggi dei Reali ...