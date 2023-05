Francesco, al termine dell'udienza generale a Piazza San Pietro, ha salutato un giovane con il costume di Spiderman. E' Francesco Tarantino, un giovane di Carapelle (Foggia). Ha 19 anni, è stato ...Tutto il quartiereAngelo, stroncato da un malore durante la maratonina di Terrasini. Ci sono tanti amici del podismo, del calcio a cinque. Tanti che l'avevano semplicemente incontrato e, per ...Giovanni Paolo II si affaccia pochi minuti dopo dal portellone e prima di scenderela folla che l'attende. Il Pontefice arriva in città nel nono centenario di costituzione della Chiesa ...

Il Papa saluta un giovane 'spiderman' a Piazza San Pietro - Politica Agenzia ANSA

Papa Francesco, al termine dell'udienza generale a Piazza San Pietro, ha salutato un giovane con il costume di Spiderman. E' Francesco Tarantino, un giovane di Carapelle (Foggia). Ha 19 anni, è stato ...Da più di 15 anni i Mussi vanno allo stadio San Siro per seguire l’Inter e, come un telecronista, Claudio racconta al figlio non vedente ogni ...