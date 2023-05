Il Papa saluta Spiderman in Piazza San Pietro | è il pugliese Francesco Tarantino

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Al termine dell'udienza generale bagnata dalla pioggia aSanhato un ragazzo che indossava il costume di. A vestire i panni dell'Uomo Ragno è, un giovane 19enne di Carapelle (Foggia), che è stato malato da bambino e ha vissuto lungo tempo in ospedale. Ora, guarito, si traveste daper far sorridere i bimbi ricoverati.

Francesco visita i bimbi al Gemelli e battezza un neonato Questo pomeriggio Francesco è andato a trovare i bambini ricoverati nel ...

