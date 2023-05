Il nuovo Patto di Stabilità? «Nessun complotto Ue contro l’Italia | anzi | ci aiuta Ma bloccare il Mes è del tutto legittimo»- L’intervista

Leggi su open.online

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ilquadro di regole che regolerà il funzionamento delle economie europee a partire dal 2024 non è ancora definito, ma da ieri – se le parole hanno un peso – quello proposto nelle scorse settimane dalla Commissione pare incanalato su un binario robusto. Nel fitto programma di cerimonie, discorsi e azioni simbolo per il 9 maggio, Giorno dell’Europa, ieri il Parlamento europeo ha offerto l’occasione anche per due segnali importanti di sostegno all’impianto deldiproposto dall’esecutivo Ue. Come da manuale europeo, un compromesso, messo a punto in particolare da Paolo Gentiloni e Valdis Dombrovskis, tra la richiesta di “responsabilità fiscale” cara a Germania e Paesi nordici e quella di più ampi margini di manovra per la spesa pubblica rispetto ai vincoli del passato, interpretata ...