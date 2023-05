Il nucleare ora è più vicino e si punta all' obiettivo emissioni zero nel 2050

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Torna ilin Italia. La Camera dei deputati ha dato il via libera alla mozione di maggioranza che impegna il governo di «valutare l'opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche ilcome fonte alternativa e pulita per la produzione di energia». L'è arrivare aentro ile «partecipare attivamente, in sede europea e internazionale, a ogni opportuna iniziativa, sia di carattere scientifico che promossa da organismi di natura politica, volta ad incentivare lo sviluppo di nuove tecnologie nucleari destinate alla produzione di energia per scopi civili». Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e il vice ministro Vannia Gava hanno voluto ringraziare il Parlamento: «Ringraziamo l'intero Parlamento, maggioranza e opposizione, ...

... Antonio Guterres ha detto che "la pace in Ucraina è impossibile". Il capo dell'amministrazione ... Alla centraledi Zaporozhzhia, il funzionamento delle unità di potenza è stato sospeso per ...Energia, l'Italia rimette un piede nelL'aula della Camera ha approvato una duplice ... Immigrati, la Germania come l'Italia Costo dell'accoglienza sempre più altoche la Germania si trova ...Energia, l'Italia rimette un piede nelL'aula della Camera ha approvato una duplice ... Immigrati, la Germania come l'Italia Costo dell'accoglienza sempre più altoche la Germania si trova ...

La centrale nucleare di Zaporozhya è stata messa in “stato dormiente” Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

«Valutare l’opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia». È arrivato il sì della Camera alla mozione di maggior ...Via libera della Camera alla mozione di maggioranza che impegna il governo «a valutare l'opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare quale fonte alternativa e pulita per la ...