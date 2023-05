Il Newcastle sta valutando una mossa estiva per la stella sudamericana di 28 anni

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: IlUnited sta spingendo per assicurarsi la qualificazione alla Champions League la prossima stagione e sta pianificando mosse di trasferimento ambiziose prima della finestra di mercato. Secondo un rapporto di Fichajes, il difensore dell’Atletico Madrid Jose Maria Gimenez è un obiettivo per il club della Premier League. Il 28enne uruguaiano è stato un giocatore chiave per l’Atletico Madrid da quando è entrato a far parte del club nel 2013. Gimenez ha aiutato l’Atletico Madrid a vincere lo scudetto durante la sua permanenza al club e potrebbe rivelarsi una posizione di qualità per ilse riuscissero a farcela. I Magpies hanno subito il minor numero di gol in campionato in questa stagione, ma sembra che stiano cercando di aumentare i loro punti di forza difensivi. Eddie ...

Il, in particolare, lofacendo seguire da vicino in vista di una proposta da presentare al Monza a fine stagione, soprattutto se, come oggi sarebbe, i Magpies dovessero centrare la ...Il Manchester Unitedvivendo un periodo tutt'altro che positivo: dopo la vittoria della League Cup a inizio marzo ...la Champions (0 - 7 ad Anfield contro il Liverpool e 0 - 2 in casa del),......potrebbe esserci il passaggio alin caso di non ritorno al Barcellona ), ma 'Verratti non sembra eccitato, a brevissimo termine , da questa prospettiva'. Anche l'Inter Miami di Beckham...

Carlos Augusto oro di Monza: il Newcastle spinge e sfida la Juve Calciomercato.com

L'evoluzione del gioco del calcio ha fatto sì che quelli che prima erano considerati semplicemente dei corridori, oggi sono diventati uomini fondamentali nello sviluppo della manovra della propria squ ...Milan, come sappiamo la dirigenza rossonera è alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Andremo a leggere in questo articolo come sia vivo il senso di urgenza ...